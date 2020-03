Verbraucher in Deutschland essen mehr Süßigkeiten

Die Verbraucher in Deutschland haben im vergangenen Jahr etwas mehr Süßigkeiten verspeist als noch 2018. Der Pro-Kopf-Konsum nahm um knapp einen Prozent auf mehr als 30,9 Kilogramm zu, wie der Verband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) am 12. März 2020 mitteilte.

Laut Branchenverband stieg der Anteil an nachhaltig zertifiziertem Kakao in den in Deutschland verkauften Süßwaren um 10 Prozentpunkte auf 72 Prozent. «Bei der ersten Erhebung des BDSI für das Jahr 2011 lag dieser Anteil bei nur circa 3 Prozent», hieß es.