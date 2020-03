Senat prüft mögliche Hilfen nach Großveranstaltungsverbot

Bereits am Dienstag waren alle Aufführungen in den großen Sälen der staatlichen Theater, Opern- und Konzerthäuser bis 19. April 2020 abgesagt worden. Ob Veranstaltern Entschädigungen zustehen, prüft der Senat nach den Worten Kalaycis. «Das ist auf alle Fälle ein Thema, aber eine Abschätzung haben wir noch nicht», sagte sie und verwies darauf, dass der Senat zum ersten mal so vorgehe.