Berliner Polizei sucht nach Jugendlichem aus Hessen

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Hessen wird in Berlin vermisst. Die Polizeibehörden aus Hessen und Berlin baten am Mittwoch um Unterstützung bei der Suche nach Nico, der zuletzt am Montag zwischen 13.00 und 15.00 Uhr am S-Bahnhof Lichterfelde Süd im Südwesten der Hauptstadt gesehen wurde. Der Jugendliche wollte laut Polizei nach Bad Arolsen in der Nähe von Kassel, kam dort aber nicht an.

© dpa