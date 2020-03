Deutscher Kulturrat: Private Großveranstaltungen absagen

Die großen Säle der Theater, Opernhäuser und Konzertsäle in Berlin bleiben von diesem Mittwoch bis zunächst 19. April 2020, also bis nach den Osterferien , geschlossen. Für Veranstaltungen in kleineren Häusern und Sälen bis zu 500 Zuhörern liegt die Risikobewertung zunächst bei den jeweiligen Einrichtungen.