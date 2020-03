Kleiner Ersatz für Leipziger Buchmesse in Berlin

Als kleine Alternative zur Leipziger Buchmesse findet am Wochenende in Berlin die Messe «buch plan B» statt.

Am Freitag und Samstag (13. und 14. März 2020) stellen nach Angaben der Organisatoren mehr als 30 Verlage ihre Frühjahrsproduktionen vor. «Die Absage der Leipziger Buchmesse hat vor allem die kleinen Verlage getroffen», sagte der Geschäftsführer der Tageszeitung «Neues Deutschland», Olaf Koppe am Dienstag. Die Zeitung ist Veranstalter der Ersatzmesse am Franz-Mehring-Platz 1. «Alle haben viel Kraft investiert, deshalb waren viele Verlage bereit, mitzuziehen.»