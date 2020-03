Vorräte bei Tafeln nach Hamsterkäufen geschrumpft

Wegen Hamsterkäufen aus Furcht vor dem Coronavirus sind in den vergangenen Tagen bei verschiedenen Tafeln bundesweit deutlich weniger Lebensmittel gespendet worden.

Brühl appellierte an die Menschen in Deutschland, auch an solche Menschen zu denken, die wenig Geld hätten. «Diese Menschen haben kein Geld für Hamsterkäufe und eine Quarantäne würde sie wirklich treffen», so Brühl. «Wer merkt, dass er zu viele Lebensmittel gekauft hat, kann sich gern an die Tafeln wenden und sie spenden», so Brühl.