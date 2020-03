Munition auf Wirtschaftshof des Berliner Zoos gefunden

Auf einem Wirtschaftshof des Berliner Zoos haben Mitarbeiter am Montag Munition gefunden. «Im Erdreich wurde eine Art Kriegsmunition gefunden, die Kriminaltechnik ist auf dem Weg», sagte ein Polizeisprecher. Um was es sich bei dem Fund genau handele, müsse nun geprüft werden. Einige Tiere seien aus Sicherheitsgründen in Gebäude gebracht worden. Zuvor hatte der rbb berichtet.