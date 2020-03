Landgericht: Betreiber müssen «Thor Steinar»-Laden räumen

Die Betreiber eines «Thor Steinar»-Ladens müssen ihr Geschäft im Zentrum von Neubrandenburg räumen. Das hat das Landgericht Neubrandenburg am Montag entschieden. Es gab der Klage der Vermieterin gegen die Skytec Outlets GmbH mit Sitz in Mittenwalde (Brandenburg) als Betreiber des Bekleidungsgeschäftes statt, das im Januar 2019 eröffnet worden war. Seither gab es immer wieder Proteste. Die Modemarke «Thor Steinar» gilt vor allem in der rechtsextremen Szene als beliebt. Die Vermieterin hatte im Juni 2019 gegen die Ladenbetreiber geklagt, weil sie sich über die Verkaufsabsichten vor allem in Bezug auf die Marke «Thor Steinar» «arglistig getäuscht» sah.

