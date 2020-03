Demonstranten fordern offene Grenzen für Migranten

Rund 1000 Menschen haben nach Beobachtungen eines dpa-Reporters in Berlin für die Aufnahme schutzbedürftiger Migranten in Deutschland demonstriert.

07.03.2020, Berlin: «Europe must act» (Europa muss handeln) steht bei einer Demonstration der Berliner Seebrücke für Migranten an der griechisch-türkischen Grenze auf einem Plakat eines Teilnehmers.

Der Veranstalter sprach am späten Nachmittag von rund 4000 Menschen, die Polizei gab zunächst keine Teilnehmerzahlen bekannt. Der Protestzug unter dem Motto «Europe, don’t kill! Open the borders - Wir haben Platz» zog am Samstagnachmittag vom Bundesinnenministerium zum Halleschen Ufer. Auf Transparenten wurden Slogans wie «Shame on you, EU», «Für mehr Liebe» und «Nazis morden - Grenzen auch. Schluss damit» gezeigt.