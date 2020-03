Usedom 2019 mit deutlich mehr Touristen: Zählweise verändert

Die Insel Usedom hat laut Reiseverkehrsstatistik 2019 deutlich mehr Gäste gehabt als im Jahr zuvor. Die Zahl der Gästeankünfte stiegen um 12,4 Prozent und die der Übernachtungen um 15,6 Prozent, wie die Usedom Tourismus GmbH (UTG) am Donnerstag mitteilte. Insgesamt seien rund 1,2 Millionen Gäste begrüßt und rund 6,2 Millionen Übernachtungen im gewerblichen Bereich gezählt worden. Im Jahresdurchschnitt blieben die Urlauber 5,1 Tage, im Juli und August waren es mehr als sechs Tage.

Wie UTG-Geschäftsführer Michael Steuer am Donnerstag einschränkte, ist aus den Zahlen nicht ersichtlich, ob es sich um einen tatsächlichen Anstieg oder nur eine Verschiebung von bisher nicht erfassten Unterkünften in die amtliche Statistik handelt. Landesweit würden bei den Ferienhäusern und -wohnungen jetzt knapp 30 Prozent mehr Schlafgelegenheiten gezählt als früher. «Während für die Insel Usedom im Dezember 2017 ein Bettenangebot von knapp 44 000 berechnet wurde, wurden im Dezember 2019 in der amtlichen Statistik rund 55 500 Schlafgelegenheiten registriert», teilte die UTG mit. Deshalb werde ein direkter Vergleich zum Vorjahresergebnis erst wieder ab Januar 2020 möglich sein.