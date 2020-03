Berliner Abgeordnete wollen Frauen gegen Gewalt schützen

«Gewalt gegen Frauen kommt in allen Altersgruppen und in allen sozialen Schichten vor», sagte Derya Caglar von der SPD am 05. März 2020 bei der Aktuellen Stunde im Abgeordnetenhaus kurz vor dem Internationalen Frauentag am 8. März . «Es gilt, allen Formen von Gewalt entschlossen entgegen zu treten.» Die Umsetzung der Istanbul-Konvention sei eine Möglichkeit, das Berliner Hilfesystem entsprechend weiterzuentwickeln, sagte Caglar.