Sozialsenatorin: Angebot für Geflüchtete aufrechterhalten

Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat sich dafür ausgesprochen, Angebote für Flüchtlinge aufrechtzuerhalten und Druck auf den Bund auszuüben, um eine Genehmigung für die Aufnahme von Geflüchteten zu erreichen. Die Situation an der griechisch-türkischen Grenze und auf der griechischen Insel Lesbos sei katastrophal und nicht hinnehmbar, sagte Breitenbach der Tageszeitung «taz» (Donnerstag).

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich am Mittwoch ebenfalls für rasche Hilfe für die Geflüchteten ausgesprochen. Zumindest Kinder und junge unbegleitete Geflüchtete sollten unbürokratisch aus dieser Lage herausgebracht werden, sagte er. «Der Bund muss es den Städten, die sich dazu bereit erklärt haben, ermöglichen, in dieser prekären Situation schnelle und solidarische Hilfe zu leisten.»

Müller appellierte an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und an den Bund insgesamt, die Aufnahme zu genehmigen. Seehofer hatte am Mittwoch gesagt, zunächst habe die Schaffung von Ordnung an der griechisch-türkischen Grenze höchste Priorität. Er hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge von den griechischen Inseln auf aufnahmewillige EU-Staaten zu verteilen.