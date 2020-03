Berlin geht neue Wege bei der Ausbildung von Erzieherinnen

Um dem Fachkräftemangel in den Kitas zu begegnen, geht Berlin bei der Ausbildung von Erzieherinnen neue Wege. Weil die Stadt weiter wachse, müsse auch die Zahl der Kitaplätze massiv ausgebaut werden, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch. Gleichzeitig würden in den kommenden Jahren jeweils 1500 bis 2000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher benötigt. Den Bedarf decken helfen soll das neue «2+2»-Modell. Dabei lässt sich eine zweijährige Ausbildung als Sozialpädagogische Assistenz an einer Berufsfachschule, während der der Mittlere Schulabschluss nachgeholt werden kann, mit der anschließenden Fachschulausbildung zur Erzieherin kombinieren. Mit guten Abschlussnoten lässt sie sich auf zwei Jahre verkürzen.

