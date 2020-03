Weg frei für Neubau an Komischer Oper

Die Komische Oper Berlin kann im Zuge ihrer Sanierung ein neues Gebäude mit Büros und Proberäumen errichten. Das Berliner Kammergericht entschied am Mittwoch, zwei Grundstücke an der Glinkastraße als Eigentum des Landes anzuerkennen, auf denen der Neubau entstehen soll. Der Entscheidung war ein langer Rechtsstreit mit einem Investor vorausgegangen.

Die auf höchstens 237 Millionen Euro veranschlagte Sanierung der Komischen Oper soll 2023 beginnen und bis 2027 abgeschlossen sein. In der Zeit soll das Ensemble des heutigen Intendanten Barrie Kosky, der ab Mitte 2022 als Hausregisseur der Oper verbunden bleibt, in das Schiller Theater ziehen und auch an anderen Orten der Stadt spielen.