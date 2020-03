Vorschläge für elften Berliner Tierschutzpreis gesucht

Für den elften Berliner Tierschutzpreis werden engagierte Tierschützer gesucht. Bis zum 9. April können Vorschläge für die Auszeichnung eingeschickt werden, wie die Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin, Diana Plange, am Mittwoch mitteilte. Der Preis wird in drei Kategorien vergeben: Neben dem Tierschutzpreis gibt es einen Jugendpreis und einen Ehrenpreis. Menschen, Organisationen oder Aktionen können vorgeschlagen werden, die sich etwa um herrenlose oder in Not geratenen Tiere kümmern. Die Preise werden im Mai im Rahmen des Tierschutzfestivals verliehen.

