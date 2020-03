Zwei weitere Fälle von Coronavirus in Berlin

Beide Patieten sind isoliert. In einer Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung vom 02. März 2020 heißt es, beide Fälle stünden nach jetzigem Stand nicht mit dem ersten Fall in Verbindung. Bei dem am 01. März 2020 mit Virus Sars-CoV-2 diagnostizierten Patienten handle es sich um einen jungen Mann aus Berlin-Mitte. Er liegt den Angaben zufolge in der Charité isoliert und wird ebenfalls behandelt.