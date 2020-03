Charité richtet Coronavirus-Untersuchungsstelle ein

Ziele seien, die Notaufnahme und andere Anlaufstellen zu entlasten sowie Kontakte zwischen möglicherweise Infizierten und Nichtinfizierten auszuschließen, sagte Charité-Vorstand Ulrich Frei am 02. März 2020 in Berlin. Bei der Untersuchungsstelle am Campus Virchow-Klinikum handele es sich um ein kleines Häuschen mit verschiedenen Untersuchungsmöglichkeiten. Nach der Untersuchung eines Patienten am Sonntag, bei dem im Nachhinein eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 festgestellt wurde, musste die Notaufnahme am Standort Virchow-Klinikum geschlossen werden.