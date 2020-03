Staatsballett Berlin sagt Pressekonferenz ab

Das Staatsballett Berlin hat eine geplante Pressekonferenz mit den Intendanten Sasha Waltz und Johannes Öhman kurzfristig abgesagt. Das Programm der Saison werde von Waltz und Öhman nicht wie bisher vorgesehen an diesem Mittwoch (4. März) persönlich bekannt gegeben, sondern auf der Internetseite des Staatsballetts am Freitag (6. März) veröffentlicht und per Mail versendet, teile das Staatsballett am Montag mit.

© dpa

Das Staatsballett wolle den Fokus auf das Programm richten und verzichte deswegen auf das Pressegespräch mit den beiden Choreographen, sagte ein Sprecherin als Begründung für die Absage.

Die beiden Co-Intendanten hatten im Januar nach nur wenigen Monaten an der Spitze des Staatsballetts erklärt, dass sie die gemeinsame Leitung zum Jahresende 2020 aufgeben. Sie hatten diese erst seit August 2019 gemeinsam inne. Ursprünglich sollten sie bis zum Ende der Saison 2024/25 bleiben.

Öhman kehrt nach Stockholm zurück, wo er das Ballett-Theater Dansens Hus übernimmt. Er habe vor Weihnachten «ein sehr schönes Job-Angebot» bekommen, das er nicht abschlagen wollte, hatte Öhman erklärt. Auch private Gründe spielten eine Rolle. Waltz hatte angekündigt, dass sie nun überlegen wolle, in welcher personellen Konstellation sie beim Staatsballett bleiben könne. Danach wolle sie einen Vorschlag vorlegen. Ein Sprecher der Kulturverwaltung sagte auf Anfrage, dazu liege noch keine Entscheidung vor.