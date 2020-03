Champions League für den Bahnradsport ab 2021

Der Weltverband UCI führt eine Champions League für den Bahnradsport ein. Das verkündete UCI-Präsident David Lappartient am Sonntag am Rande der WM in Berlin. Von 2021 an soll zwischen November und Februar eine World League ausgetragen werden, an der die jeweils besten 36 Männer und Frauen teilnehmen. Dabei werden Rennen in nur vier Disziplinen (Sprint, Keirin, Ausscheidungsfahren und Scratch) ausgetragen, um das Konzept TV-freundlich zu halten. Als Partner wurde Discovery gewonnen.