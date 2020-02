Spandau-Wasserballerinnen erreichen im Pokal das Final Four

Titelverteidiger Spandau 04 ist im Pokal der Wasserball-Frauen souverän ins Final-Turnier eingezogen. Die von Männer-Kapitän Marco Stamm betreuten Berliner Frauen besiegten am Samstag Ligakontrahent Eimsbütteler TV in Hamburg 17:4 (3:0,8:0,3:2,3:2). Das Final Four findet am 3./4. April in Düsseldorf statt. Da nur sechs Mannschaften für diesen Wettbewerb gemeldet haben, fanden lediglich zwei Viertelfinal-Begegnungen statt. Waspo 98 Hannover und Bayer Uerdingen zogen per Freilos ins Endturnier ein.