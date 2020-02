Ehrenbär für Helen Mirren vor Endspurt der Berlinale

Mit einem Auftritt von Oscar-Preisträgerin Helen Mirren («The Queen») gehen am Donnerstag die Internationalen Filmfestspiele in Berlin weiter. Die Schauspielerin soll nachmittags (16.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz sprechen, abends wird sie mit dem Ehrenbären der Berlinale für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Bereits am Mittwoch war Mirren vor jungen Filmemachern auf der Berlinale aufgetreten. Im Wettbewerb läuft der Film «Rizi» («Days») des Regisseurs Tsai Ming-Liang, der von zwei Männern in Bangkok handelt.

Am Mittwoch gab es die mit Spannung erwartete Premiere von «Berlin Alexanderplatz». Der deutsch-afghanische Regisseur Burhan Qurbani versetzt den Stoff von Alfred Döblin in einer packenden Version in die Welt des heutigen Berlin zwischen Dealern und hippem Nightlife.