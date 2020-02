Großeinsatz bei Brand eines Wohnhauses in Berlin-Neukölln

In einem Wohnhaus mit Supermarkt in Berlin-Neukölln ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 130 Kräften an der Hermannstraße im Einsatz, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar. Der Brand brach den Angaben nach im Keller des Gebäudes an der Ecke Okerstraße aus. Im Erdgeschoss des Neubau-Wohnhauses mit sechs Stockwerken befindet sich ein Lebensmittelmarkt.

