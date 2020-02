Früher Frühling irritiert Berlins Wildtiere

Die frühlingshaften Temperaturen im Februar können Berlins Wildtiere in ihrer Winterruhe irritieren. «Eichhörnchen, Waschbären oder Insekten kommen nicht richtig zur Ruhe», sagte Derk Ehlert, Wildtierexperte der Berliner Senatsumweltverwaltung. Auch Stadtvögel hätten bereits zwei Wochen früher zu singen begonnen als üblich. Manche bereiteten sogar schon den Nestbau vor. Komme nun noch einmal Frost, verlören sie ihre Brut.

Normalerweise halten bestimmte Wildtierarten bis in den März hinein Winterruhe. Anders als Winterschläfer wie Igel werden Tiere mit Winterruhe - zum Beispiel Eichhörnchen - in den Wintermonaten ab und zu mal wach. Dabei verlieren sie aber wenig Energie. Milde Temperaturen in den Wintermonaten verursachen bei den Tieren jedoch eine höhere Aktivität und damit auch einem stärkeren Energieverlust, den sie nicht ausgleichen können.