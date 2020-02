Neuer Leopoldina-Präsident schätzt Fridays For Future

Der künftige Leopoldina-Präsident Gerald Haug sieht in der Fridays for Future-Bewegung für besseren Klimaschutz einen wichtigen Impuls. «Ich finde Fridays for Future sehr gut», sagte Haug am Dienstag in Berlin. Die Bewegung junger Leute habe gesellschaftlich und politisch vielleicht schon mehr erreicht als viele Klimaforscher in den vergangenen 20 Jahren. «Kompliment», ergänzte Haug.

Der 51-jährige Wissenschaftler ist selbst Klimaforscher und bisher unter anderem Direktor des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz. Nebenberuflich will er dort auch künftig in der Forschung weiterarbeiten. Ganz zentral sei es, bei der Erderwärmung unter zwei Grad zu bleiben, betonte Haug. Dieses Ziel müsse global angegangen werden.

Haug tritt die Leopoldina-Präsidentschaft am 1. März an und übernimmt das Amt von dem Mikrobiologen Jörg Hacker. Zur Feier der Amtsübergabe in Halle wird am Donnerstag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Die Leopoldina mit Sitz in Halle (Saale) leistet als Akademie der Wissenschaften unabhängige wissenschaftsbasierte Politikberatung zu gesellschaftlich relevanten Fragen. Die Spannbreite reicht von ethischen Fragen in der Medizin bis hin zur Digitalisierung.