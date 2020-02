Leiter der Staatlichen Ballettschule Berlin freigestellt

Im Zuge von Untersuchungen nach anonymen Vorwürfen gegen die Staatliche Ballettschule Berlin sind der Schulleiter und der Künstlerische Leiter vorübergehend vom Dienst freigestellt worden. Darüber wurden beide nach dpa-Informationen am Montag informiert. Während einer Vollversammlung der Schule am Dienstag soll die Schulgemeinschaft informiert werden.

Schulleiter Ralf Stabel und Künstlerischer Leiter Gregor Seyffert bestätigten der dpa die Freistellung. In gleichlautenden persönlichen Stellungnahmen hieß es, die Freistellung «erfolgte nicht, weil ich meine Dienstpflichten verletzt hätte oder weil andere von mir zu vertretende Gründe vorliegen». Vorwürfe seien stets anonym. «Es kursieren Verleumdungen, Falschbehauptungen und Anschuldigungen in der Öffentlichkeit, für die kein einziger Beleg beigebracht wurde», hieß es von Stabel und Seyffert. «Es liegen also bisher keine konkreten Fälle vor, denen ich hätte nachgehen können.» Es wäre an der Zeit, die anonymen Behauptungen auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und rechtlich zu bewerten, hieß es. «Aus dienstrechtlichen Gründen» wollten sich beide «zum Sachverhalt nicht weitergehend äußern».