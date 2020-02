Kinemathek-Chef zu NS-Vorwürfen: «Stunde Null ist Fiktion»

Nach NS-Vorwürfen gegen den ersten Berlinale-Leiter Alfred Bauer hat sich der Künstlerische Direktor der Deutschen Kinemathek, Rainer Rother, für einen genauen Blick auch auf andere Filmschaffende der Nachkriegszeit ausgesprochen. «Die Stunde Null ist eigentlich eine Fiktion», sagte Rother der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Wir sollten genau hinschauen: Was haben die Betreffenden vor 1945 gemacht? Was haben sie sich zuschulden kommen lassen? Haben sie sich etwas zuschulden kommen lassen? Und was haben sie dann 1945 geleistet? Das ist in jedem Fall sicher eine Einzelabwägung.» Rother plädierte dafür, «den Blick ein bisschen zu weiten und zu schauen, was eigentlich mögliche Kontinuitäten in der Filmbranche zwischen 1945 und dem Beginn von Bundesrepublik oder DDR waren.»