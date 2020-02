Feuerwehren twittern am Tag des Notrufs ihre Einsätze

Brandenburger Berufsfeuerwehren haben am Dienstag zum Tag des Europäischen Notrufs in zahlreichen Tweets über ihre alltäglichen Einsätze informiert. Zwischen 12.00 und 14.00 Uhr seien alle Notrufeinsätze unter dem Motto «Twittergewitter» veröffentlicht worden, sagte Andreas Tausche, Beauftragter der Regionalleitstelle Nordwest für den Kurznachrichtendienst. Es habe im Netz eine breite Zustimmung für die Aktion gegeben.

Bis zum Nachmittag zählte die Regionalleitstelle 147 Einsätze in Potsdam-Mittelmark, Teltow Fläming und Potsdam. In der Regionalleitstelle Lausitz wurden nach eigenen Angaben 195 Einsätze registriert, in der Leitstelle Brandenburg seit Mitternacht 142. In Brandenburg beteiligten sich die Berufsfeuerwehren aus Cottbus, Brandenburg und Potsdam an der Aktion.