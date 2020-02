Spandau 04 erreicht Pokal-Final-Four

Spandau 04 ist souverän in das Final Four des deutschen Wasserball-Pokals eingezogen. Am Sonntagmittag kam der Rekord-Pokalsieger im Viertelfinale bei den White Sharks Hannover zu einem überlegenen 20:9 (6:3, 4:3, 4:1, 6:2)-Erfolg. Das Final Four wird eine Woche vor Ostern am 3./4. April ausgetragen, der Ort steht noch nicht fest.

Eine Woche nach 19:7-Erfolg in der Bundesliga an gleicher Stätte dominierten die Gäste, bei denen nur Marko Stamm und Marin Restovic fehlten, von Beginn an auch die Pokalpartie. In besonderer Spiel- und Torlaune zeigte sich der Montenegriner Stefan Pjesivac, der gleich sieben Treffer erzielte. Denis Streletzkij war viermal, Lucas Gielen dreimal erfolgreich.

Spandaus Gegner in der Pokal-Endrunde werden neben dem Titelträger der vergangenen drei Jahre Waspo Hannover, der zu einem 19:9-Sieg bei Poseidon Hamburg kam, die Gewinner der Duelle zwischen ASC Duisburg und Ludwigsburg 08 sowie Krefeld 72 und OSC Potsdam sein.