Koalitionsausschuss im Kanzleramt zur Thüringen-Krise

Im Licht der Thüringen-Krise treffen sich die Spitzen von Union und SPD heute zu einem Koalitionsausschuss. Die SPD hatte um das Krisentreffen im Kanzleramt gebeten, nachdem die CDU im Thüringer Landtag zusammen mit der AfD den FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt hatte. Der Koalitionspartner müsse nun schnell agieren, forderte die SPD. Sie verlangt Neuwahlen und den sofortigen Rückzug Kemmerichs - er dürfe nicht einmal für eine Übergangszeit bis zu einer Neuwahl im Amt bleiben. Die CDU müsse zeigen, dass sie nicht mit der AfD zusammenarbeite.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte am Freitag, auch die CDU-Bundesspitze halte Neuwahlen für den klarsten Weg, um stabile Verhältnisse in Thüringen zu erreichen. Die dortige CDU will einen neuen Urnengang allerdings vermeiden. Kramp-Karrenbauer forderte SPD und Grüne daher auf, selbst einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten zu stellen - Grüne und SPD wiesen das aber prompt zurück. Linke, SPD und Grüne hatten in Thüringen eine Minderheitsregierung unter Führung von Bodo Ramelow (Linke) angestrebt.