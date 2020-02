Eastsides Xiaona Shan im Halbfinale bei Spanish Open

Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside hat bei den Spanish Open im Tischtennis in Granada das Halbfinale in der Einzelkonkurrenz erreicht. Nach Siegen gegen die Russin Kristina Kasanzewa (4:0) und Landsfrau Yuan Wan (Bingen/4:1) gewann sie am Freitagabend im Viertelfinale gegen die Japanerin Saki Shibata nach 1:2-Satzrückstand mit 4:2. Shan trifft nun in der Vorschlussrunde am Samstag auf Xiaoxin Yang aus Monaco.

Bei dem mit 40 000 US-Dollar dotierten Turnier der Challenger Series ist die 37-jährige Wahlberlinerin chinesischer Herkunft im Einzel an Nummer 5 gesetzt. Klubkollegin Nina Mittelham hatte als Nummer 1 der Setzliste überraschend schon in der zweiten Runde gegen die Tschechin Katerina Tomanovska 1:4 verloren.