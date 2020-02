Steinmeier betont «Verantwortung für unsere Demokratie»

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich deutlich gegen Nationalismus und anti-demokratische Strömungen ausgesprochen. «Ich erwarte (...), dass gewählte Parlamentarier, 75 Jahre nach Ende des NS-Regimes, ihre besondere Verantwortung für unsere Demokratie und eine menschenwürdige Gesellschaft wahrnehmen», sagte Steinmeier am Donnerstagabend bei einem «Heimatabend» in Berlin. Bei dem Kulturabend im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, traten vor allem Künstler mit Migrationshintergrund auf.

Die Sorge, dass sich Diskriminierung und Rassismus in Deutschland weiter ausbreiten, könne er nachvollziehen. «Wie sollte es nicht, wenn das Gift des Nationalismus wieder in unsere Debatten einzusickern beginnt, wenn völkisches Denken wieder salonfähig wird, wenn der demokratische Konsens gegen Antidemokraten brüchig wird», sagte der Bundespräsident.

Steinmeier appellierte an Gesellschaft und Politik, sich dem entgegenzustellen. «Wir alle müssen aufeinander zugehen, wir müssen es aushalten, dass wir verschieden, mitunter sehr verschieden sind, dass wir aus verschiedenen Ländern kommen, dass wir unterschiedliche Lebensentwürfe, Religionen, Prägungen haben», so der 64-Jährige weiter. Man dürfe sich nicht immer stärker in die eigenen Echokammern zurückziehen.

Steinmeier sprach die jüngsten Vorgänge in Thüringen nicht an - viele seiner Aussagen lassen sich aber in diesem Kontext verstehen. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich war am Mittwoch mit Stimmen von Liberalen, CDU und AfD zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden - dies hatte ein politisches Beben ausgelöst. Es war das erste Mal, dass die AfD einem Ministerpräsident ins Amt half. Am Donnerstag kündigte Kemmerich seinen Rücktritt an.