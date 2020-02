«Acoustic Shell»: Mobile Lärmschutzwand für Mauerpark-Karaoke

Im Berliner Mauerpark wird eine Lärmschutzwand aufgestellt.

Immer sonntags solle ab dem Frühjahr die 3,6 Meter hohe, mobile Konstruktion den zunehmenden Nutzungskonflikten im Park entgegenwirken, teilte der Pankower Bezirksstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) am Donnerstag (06. Februar 2020) mit.

Der Park im früheren Grenzbereich zwischen Ost und West ist ein beliebtes Touristenziel. Zum Karaokesingen am Wochenende kommen stets Hunderte Schaulustige. Nicht allen gefällt das: Wiederholt beschwerten sich Anwohner über Lärm.

Erst im Vorjahr hatte das Bezirksamt mit einer speziellen Regelung versucht, die Probleme einzudämmen. So sollten Musiker nicht versuchen, sich gegenseitig zu übertönen. Zudem sollte auf Generatoren und die Ausrichtung der Musik in Richtung der Wohnhäuser verzichtet werden.

Die fünf Meter breite Wand kostet das Bezirksamt laut Stadtrat etwa 7100 Euro. Sie soll demnach an Sonntagen bis Ende Oktober aufgebaut werden und dann von 11.00 bis 19.00 Uhr Schall schlucken. Die «Acoustic Shell» werde nach einem Vorbild des Architekten Flanagan Lawrence entwickelt. Die Schallbarriere solle Anwohner schützen und gleichzeitig die Akustik für das Publikum verbessern, hieß es.

Der Verein der Mauerpark-Freunde sieht in dem Projekt laut Mitteilung des Bezirksamtes einen Gewinn für alle. Es gebe im Mauerpark kein Entweder-Oder, alle Parkbesucher würden berücksichtigt.

