Vater von Torunarigha: «Diskriminierungen lauerten überall»

Jordan Torunarighas Vater Ojokojo hat über eigene Erfahrungen mit Rassismus berichtet. «Diskriminierungen lauerten überall. Ich wurde bei einem Stadtfest durch die Stadt gejagt», sagte der frühere Spieler des Chemnitzer FC der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «Die Polizei half mir erst, als sie erkannten, dass ich ein Fußball-Profi war. Ich habe immer versucht, den Rassismus von meinen Kindern fernzuhalten.»

Der gebürtige Nigerianer Torunarigha kam kurz nach der Wende nach Deutschland und spielte unter anderem für den CFC und Borussia Neunkirchen. Sein Sohn Jordan ist seit der Jugend bei Hertha BSC. Im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstagabend zwischen dem FC Schalke 04 und den Berlinern (3:2 n.V.) war Torunarigha, der in Verlängerung die Gelb-Rote Karte sah, laut Aussagen der Gäste mehrfach rassistisch beleidigt worden. Der DFB-Kontrollausschuss leitete am Mittwoch eine Untersuchung ein.