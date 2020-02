Demonstranten vor FDP- und CDU-Zentrale in Berlin

Vor den Parteizentralen von FDP und CDU in Berlin haben Demonstranten gegen die überraschende Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten protestiert. Dazu aufgerufen hatten am Mittwoch verschiedene linke Gruppen. Die Polizei war mit Einsatzkräften vor Ort, Zwischenfälle gab es nach Auskunft eines Polizeisprechers zunächst nicht. Am frühen Abend kamen zunächst einige Dutzend Demonstranten vor das Gebäude der FDP und rund ein Dutzend zur CDU. Im Verlauf des Abends wurden nach Aufrufen mehrerer Gruppen noch mehr erwartet.

Im Erfurter Landtag war Kemmerich überraschend mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD zum Regierungschef gewählt worden. Die Demonstranten verurteilten, dass CDU und FDP gemeinsame Sache mit «Faschisten» gemacht hätten. Auf Plakaten war zu lesen: «Schämt Euch».