Hertha-Manager: Referee gebeten, Torunarigha zu schützen

Geschäftsführer Michael Preetz von Hertha BSC hat Schiedsrichter Harm Osmers aufgrund rassistischer Beleidigungen gegen Jordan Torunarigha um Schutz für den Berliner Spieler gebeten. Er habe vor der Verlängerung im DFB-Pokal-Achtelfinale beim FC Schalke 04 zunächst mit Torunarigha gesprochen und dann den Vierten Offiziellen Sven Waschitzki und Referee Osmers über den Vorfall informiert «mit der Bitte versehen, unseren Spieler zu schützen», sagte Preetz am Mittwoch in einer Mitteilung auf der Internetseite des Clubs.

Innenverteidiger Torunarigha war nach eigenen Angaben in der Partie am Dienstagabend von Zuschauerseite beleidigt worden. «Wir verurteilen jegliche Form von Rassismus auf das Schärfste! Rassistische Beleidigungen sind in jedem Stadion ebenso wie in jeder anderen Situation des Lebens zu verurteilen», sagte Preetz. «Uns alle hat dieser Vorfall sehr getroffen und wir stehen geschlossen hinter unserem Spieler.»