Hohe Teilnehmerzahl bei Demo gegen tödlichen Polizeieinsatz

Nach ersten Erkenntnissen etwa tausend Menschen haben in Berlin-Friedrichshain am Freitag gegen einen tödlich verlaufenen Polizeieinsatz demonstriert. Bis zum späten Abend war die Kundgebung friedlich, wie ein Polizeisprecher der dpa sagte.

Der Demonstrationszug war am späten Abend noch in Bewegung. Zeitweise wurden Straßen gesperrt. Neben dem Polizeieinsatz richtete sich die Demonstration auch gegen die Ausrichtung des Europäischen Polizeikongresses in der Hauptstadt in der kommenden Woche.