Maas: Bildung immunisiert gegen Vorurteile

Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Rolle der auswärtigen Kulturpolitik betont. Die Bedeutung für Verständigung und die Sicherung von Frieden werde vielfach unterschätzt, sagte der SPD-Politiker am Freitag im Bundestag. «Verständigung und Toleranz statt Rassismus und Antisemitismus» bezeichnete er als «zentralen Auftrag auswärtiger Kulturpolitik». Mass verwies auf Umfragen, wonach rund 30 Prozent der jungen Menschen in Europa nichts oder wenig über den Holocaust wüssten. «Bildung ist die beste Immunisierung gegen dumpfe Vorurteile und Ressentiments», sagte Maas. So wachse das Verständnis füreinander und die Verständigung miteinander. Im Haushalt des Auswärtigen Amts stehen rund 1,1 Milliarden Euro für auswärtige Kulturpolitik bereit.

