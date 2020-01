Funkturm leuchtet zum Brexit

Aus Anlass des Brexit veranstaltet der Direktor der Embassy Singers, Andrew Sims, am Samstag einen Flashmob am Brandenburger Tor . Gemeinsam mit vielen Sängerinnen und Sängern soll am 23:45 Uhr die europäische Hymne «Ode an die Freude» zum Besten gegeben werden, um Unterstützung für den europäischen Gedanken auszudrücken.Auch in Brüssel wurden auf dem Grand Place während einer Veranstaltung zur Feier der Freundschaft von Großbritannien und der EU Gebäude in den Farben der Flagge des Vereinigten Königreichs beleuchtet.