Für Ulrich Tukur hatten Filme früher ein größeres Geheimnis

Schauspieler Ulrich Tukur (62, «Tatort») gefallen Filme aus den 20er und 40er Jahren besser, weil sie geheimnisvoller waren als die heutigen. «Nach wie vor gibt es tolle und schlechte Filme. Ich finde die Filme zu Zeiten von Ernst Lubitsch aber sehr viel interessanter, weil sie ein viel größeres Geheimnis hatten», sagte er der Deutschen Presse-Agentur bei der Ernst-Lubitsch-Preisverleihung am Mittwochabend in Berlin.

Der traditionsreiche, undotierte Lubitsch-Preis - verliehen vom Club der Filmjournalisten Berlin - will die beste Leistung in einer deutschsprachigen Filmkomödie würdigen. Er erinnert an den Regisseur und Komödienmeister Ernst Lubitsch (1892-1947). Diesjährige Preisträgerin ist die Schauspielerin Katharina Thalbach (66) für ihre Leistung in der Musikkomödie «Ich war noch niemals in New York».