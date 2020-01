«Open Humboldt»: HU öffnet sich mit «Wissenschaftskiez»

Mit einem «Wissenschaftskiez in der Mitte Berlins» will die Präsidentin der Humboldt-Universität (HU), Sabine Kunst, zu einem «neuen Dialog mit der Gesellschaft» beitragen.

Das am 27. Januar 2020 präsentierte Projekt mit dem Titel «Open Humboldt» soll Arbeit und Forschungsergebnisse der Universität durch Aktionen und Veranstaltungen direkt in die Gesellschaft bringen.

«Theater des Anthropozän», Humboldt Labor und Wissenschaftsbahnhof

Teil des Wissenschaftskiezes, bei dem die Universität auf ihre mehr als 300 Liegenschaften an vier Standorten zurückgreifen will, ist auch das im Humboldt Forum geplante Humboldt Labor. Zudem nimmt in diesem Jahr ein «Theater des Anthropozän» seine Arbeit auf, dass sich die Epoche des bestimmenden Einflussfaktors Mensch in den Titel geholt hat. Ein Wissenschaftsportal zur Nachhaltigkeit soll im Sommer online gehen. Zudem wird die Universität mit der bis Ende des Jahres geplanten neuen U-Bahn-Strecke der U5 die Station «Unter den Linden» als Wissenschaftsbahnhof gestalten.