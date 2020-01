Hitler in der Hölle: DHM erwirbt Gemälde von George Grosz

Das Deutsche Historische Museum in Berlin (DHM) hat das von George Grosz 1944 im Exil gemalte Werk «Cain or Hitler in Hell» erworben. Das Gemälde des vor den Nazis geflohenen Grosz (1893-1959) wurde mit Unterstützung von Bund und Kulturstiftung der Länder 2019 für die Sammlung angekauft, wie das Museum am Freitag in Berlin mitteilte. Am Dienstag soll es als Teil der Dauerausstellung präsentiert werden. Das Werk gilt als eine der herausragenden Arbeiten, die seit 1933 von Künstlern im Exil geschaffen wurden. Das Gemälde befand sich seit seiner Entstehung im Besitz der Familie.

Grosz zählt zu den wichtigsten politischen Künstlern der Weimarer Republik. Kurz vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten emigrierte er in die USA. Zweiter Weltkrieg und Nationalsozialismus regten ihn nach 1938 im Exil zu engagierten Werken an. Grosz selbst beschrieb «Cain or Hitler in Hell» als Darstellung von «Hitler als faschistisches Monster oder als apokalyptisches Biest».