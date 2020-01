Regisseur Urs Egger mit 66 Jahren gestorben

Der Schweizer Regisseur Urs Egger ist tot.

Egger starb am 18. Januar 2020 in Berlin nach langer Krankheit im Alter von 66 Jahren, wie ein Freund der Familie am 21. Januar der dpa bestätigte. Der in Bern geborene Egger lebte in Berlin. Der Regisseur zahlreicher Fernsehfilme war zuletzt mit seiner Produktion «Das Wunder von Wörgl» für den Grimme-Preis nominiert.