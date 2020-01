«Metropole über Nacht»: 100 Jahre Groß-Berlin

Vor 100 Jahren wurde Berlin quasi über Nacht zur Metropole. Die Hauptstadt feiert das mit einer Reihe von Ausstellungen und Veranstaltungen.

Grund war das Groß-Berlin-Gesetz, mit dem die Einwohnerzahl auf rund 3,8 Millionen emporschnellte, das am 27. April 1920 beschlossen wurde. Von der Zahl der Einwohner sei Berlin nach London und New York damals die drittgrößte der Welt gewesen, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller am 20. Januar 2020 bei der Vorstellung des Programms.