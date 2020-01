Deutsche Hockey-Herren gewinnen Vorrunde der Hallen-EM

Berlin (dpa) – Die deutschen Hockey-Herren haben die Vorrunde der Hallen-Europameisterschaft in Berlin als Tabellenführer beendet. Der Rekordchampion gewann am Samstag auch sein drittes Gruppenspiel mit 7:6 (3:4) gegen die Niederlande. Den Siegtreffer markierte Raphael Hartkopf vier Sekunden vor Schluss. «Das ist wichtig für den Kopf, mit einer perfekten Gruppenphase ins Halbfinale zu gehen», sagte der Matchwinner. Hannes Müller hatte zuvor per Doppelschlag einen 4:6-Rückstand ausgeglichen. Die weiteren Tore markierten Jan Schiffer (2), Paul Dösch und Anton Pöhling. Damit trifft Deutschland am Abend (20.45 Uhr) im Halbfinale auf Russland, das Polen 5:4 (4:4) bezwang.

