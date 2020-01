Abgeordnete kritisieren Angriffe gegen Polizei und Feuerwehr

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sollten nach Überzeugung der Fraktionen des Berliner Abgeordnetenhauses besser vor Angriffen geschützt werden. Darin waren sich die Redner bei der ersten Plenarsitzung im neuen Jahr am Donnerstag einig, Streit gab es in der Frage, wer für die Entwicklung verantwortlich ist.

Die Zahl der Übergriffe in der Silvesternacht sei zwar nicht gestiegen, aber die Angriffe hätten eine neue Qualität gehabt, sagte Geisel in der Aktuellen Stunde vor zahlreichen Polizeischülern auf der Besuchertribüne. Zentrale Aufgabe sei, den Personalbestand bei Polizei und Feuerwehr deutlich zu erhöhen, genau das sei mit dem neuen Doppelhaushalt bereits vorgesehen. «Rot-Rot-Grün handelt.»

Marcel Luthe von der FDP erinnerte an die Angriffe mit Pyrotechnik an Silvester auf Polizisten und Feuerwehrleute, Steinwürfe auf Einsatzkräfte wie in der Rigaer Straße und an Einsatzfahrzeuge, die in Brand gesteckt wurden. Diese Täter wollten das Vertrauen in die Demokratie zerstören, sagte Luthe. Er warf dem Senat vor, er tue nichts, um die Einsatzkräfte zu schützen.