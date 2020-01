Berlin schließt Haushalt mit 1,6 Milliarden Überschuss ab

Berlin hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem Überschuss von 1,6 Milliarden Euro abgeschlossen. Nach den vorläufigen Zahlen, die Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag im Senat vorgestellt hat, ist es das vierte Haushaltsjahr in Folge mit einem Milliardenüberschuss - und der achte Haushalt in Folge, bei dem Berlin keine neuen Schulden aufnehmen muss. Allerdings lag die Summe 2017 mit rund 2,2 und 2018 mit 2,3 Milliarden noch etwas höher. Insgesamt lagen die Ausgaben 2019 bei 28,228 Milliarden Euro.

Kollatz wertete den erneuten Überschuss als gutes Ergebnis und als Beleg für «solide Haushaltspolitik» des rot-rot-grünen Senats. Noch im August hatte die Senatsfinanzverwaltung mit einem Plus von lediglich 1,3 Milliarden gerechnet.