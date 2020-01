Bewerbungstraining für Obdachlose mit Profis

Die Berliner Stadtmission lädt Obdachlose erstmals zu einem Bewerbungstraining mit Profis ein. Ehrenamtliche Fotografen und Bewerbungstrainer wollen ihnen an diesem Mittwoch helfen, Lebensläufe zu schreiben, sich zurecht zu machen und ihre Wünsche und Fähigkeiten zu formulieren, wie eine Sprecherin mitteilte. «Ich weiß, dass es viele gibt, die eine Arbeit finden wollen, doch ohne Bewerbungsunterlagen haben sie keine Chance», sagte Sozialarbeiterin und Initiatorin Jana Gösche. Das Training ist ab 20.30 Uhr in der Notunterkunft der Berliner Stadtmission am Containerbahnhof in Berlin-Lichtenberg geplant.