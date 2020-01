Volleyballer verpassen Olympia: Bitterer Abschied von Grozer

Die deutschen Volleyballer verpassen die Olympischen Spiele in Tokio. Die Mannschaft um ihren Topstar Georg Grozer verlor des Finale des Qualifikationsturniers von Berlin gegen Frankreich mit 0:3 (20:25, 20:25, 23:25) und verspielte damit ihre letzte Chance auf das Ticket für Japan. Für Grozer endete zugleich seine Karriere in der Nationalmannschaft. Der 35-Jährige hatte Tokio als sein letztes großes internationales Ziel ausgegeben. Grozer war am Freitagabend vor 6577 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 20 Punkten nochmal bester deutscher Angreifer. Trotz einer Knieverletzung kurz nach Spielbeginn kämpfte er ein letztes Mal unermüdlich.

«Wir haben das erste wirkliche Do-or-die-Spiel gewonnen, das muss uns Rückenwind geben», hatte Kapitän Lukas Kampa nach dem überzeugenden Sieg im Halbfinale am Donnerstagabend gegen Bulgarien gesagt. Außenangreifer Denis Kaliberda erwartet gegen die spielstarken Franzosen ein «heißes Spiel».

Der deutsche Finalkontrahent hatte Vize-Europameister Slowenien im Halbfinale trotz eines 0:2-Satzrückstands noch bezwungen. «Wir müssen Vollgas reingehen», forderte der in diesem Turnier bislang so starke Außenangreifer Christian Fromm. Gegen eine «so erfahrene Mannschaft» müsse Deutschland «ans Limit gehen, und dann holen wir uns das Ticket», sagte er.