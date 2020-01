Volleyball: Halbfinale der Olympia-Quali gegen Bulgarien

Die deutschen Volleyballer treffen im Halbfinale der Olympia-Qualifikation auf Überraschungsmannschaft Bulgarien. Die Bulgaren warfen am Mittwoch Europameister Serbien (3:2) aus dem Achterturnier und zogen als ungeschlagener Gruppensieger in die Vorschlussrunde ein. Nach dem 3:1 von Vize-Europameister Slowenien gegen Tschechien schlossen die Deutschen Gruppe A als Zweiter ab.

Das Halbfinale von Kampas Team wird am Donnerstag (20.10 Uhr/Sport1) in der Max-Schmeling-Halle ausgetragen. Zuvor kämpfen die Slowenen und so gut wie sicher Frankreich (17.00 Uhr) um das erste Final-Ticket des Tages.