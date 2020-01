Pokalfinal-Spiele: Berlin Volleys starten gegen Düren

Die Berlin Volleys bestreiten den Auftakt beim diesjährigen deutschen Pokalfinale. Der deutsche Meister trifft am 16. Februar im ersten Spiel des Finalsonntags in der Mannheimer SAP-Arena um 13.45 Uhr auf die Powervolleys Düren, wie die Volleyball-Bundesliga am Mittwoch mitteilte. Um 16.30 kämpfen dann die Frauen des Dresdner SC gegen den MTV Stuttgart um den Titel.

Die Volleys wollen nach dem letzten Pokalsieg 2016 ihren insgesamt fünften Erfolg im DVV-Pokal feiern. Die Gegner aus der Nordeifel standen bisher vier Mal im Finale, zuletzt 2010. Gewinnen konnte Düren kein Endspiel.